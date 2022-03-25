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Ігор Терехов: Харків вистоє завдяки його жителям

Ігор Терехов: Харків вистоє завдяки його жителям

Харків та харків’яни прожили місяць війни, протистоячи обстрілам окупантів.

Як повідомив сьогодні, 24 березня, у своєму відеозверненні Харківський міський голова Ігор Терехов, у місті сталася чергова трагедія – загинули люди, які стояли у черзі за гуманітарною допомогою. За життя поранених борються лікарі.

Ігор Терехов підкреслив, що, незважаючи на жах війни, Харків обов’язково вистоить, і Україна обов’язково переможе, бо сьогодні кожна людина на своєму місці наближає перемогу та мирне життя.

«Сьогодні я був у багатьох місцях. Дав команду закладати мішками з піском наш символ – пам’ятник Тарасові Шевченку. Я бачив, з яким ентузіазмом наші комунальні робітники та городяни це роблять. Велике їм спасибі! Я розмовляв із дворовими робітниками. Оптимізм, який вони випромінюють, дорогого вартує. Ми обов’язково переможемо! Це видно по кожному з нас. Я був на ринку, поговорив із продавцями, покупцями. Від кожного з них звучить одне: «Місто вистоє та переможе». Ми – разом, ми – харків’яни», – звернувся до містян міський голова.

Агентство Телевидения Новости

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