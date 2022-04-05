Ігор Терехов: Прошу не піддаватися паніці та вірити в нашу армію!

З початку повномасштабної війни в Україні місто Харків значно підвищило свою обороноздатність і готове дати жорстку відсіч загарбникам.

Про це сьогодні, 5 квітня, заявив Харківський міський голова Ігор Терехов, коментуючи останні повідомлення у ЗМІ про можливе захоплення Харкова.

Він звернувся до харків’ян із проханням не піддаватися паніці та вірити в українських захисників.

«Ворожі окупанти хочуть посіяти серед нас паніку та деморалізувати, але ми не дамо їм такої можливості. Харків’яни завжди славилися своїм духом та стрижнем. Прошу вас і зараз продемонструвати наш дух, нашу незламну волю і витримку. Ми – одна велика харківська родина. Так, нам усім непросто. Але я впевнений, що разом ми вистоємо, разом ми переможемо. Прошу вас не піддаватися паніці та вірити в нашу армію. Харків був, є і буде Україною», – наголосив міський голова.

Також він зазначив, що ворог планував за три дні взяти всю Україну, але за цей час російські окупаційні війська відступили від Києва, Житомира, Сум, Чернігова, а українська армія звільнила багато населених пунктів країни.

Агентство Телевидения Новости