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Город даст 70 миллионов "ХТС" во время отопительного сезона

Город даст 70 миллионов ХТС во время отопительного сезона

70 миллионов гривен будут выделены из бюджета для стабильной работы КП «Харьковские тепловые сети» в период нынешнего отопительного сезона. 

Об этом сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на вице-мэра Игоря Терехова. По его словам, на ближайшей сессии мэрия рассчитывает дать гарантию «ХТС» на 70 миллионов,  чтобы они четко работали с ТЭЦ-5 и чтоб предприятия получили номинации на газ.  Также сегодня начала работу Харьковская ТЭЦ-5. К вечеру планируется подача горячей воды на Алексеевку.

Кроме того, завешаются запланированные на этот год работы по перекладке основных магистралей города: 94-й магистрали на Салтовке, 53-й на ул. Валентиновской. 

 

Начало отопительного сезона в Харькове назначено на 15 октября и к этому времени коммунальщики должны завершить работы и сдать в эксплуатацию основные тепловые артерии города. Сначала тепло будут подавать в учреждения социальной сферы, затем - в жилые дома и другие здания.

 

Агентство Телевидения Новости

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