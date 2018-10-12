Город даст 70 миллионов "ХТС" во время отопительного сезона

70 миллионов гривен будут выделены из бюджета для стабильной работы КП «Харьковские тепловые сети» в период нынешнего отопительного сезона.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на вице-мэра Игоря Терехова. По его словам, на ближайшей сессии мэрия рассчитывает дать гарантию «ХТС» на 70 миллионов, чтобы они четко работали с ТЭЦ-5 и чтоб предприятия получили номинации на газ. Также сегодня начала работу Харьковская ТЭЦ-5. К вечеру планируется подача горячей воды на Алексеевку.

Кроме того, завешаются запланированные на этот год работы по перекладке основных магистралей города: 94-й магистрали на Салтовке, 53-й на ул. Валентиновской.

Начало отопительного сезона в Харькове назначено на 15 октября и к этому времени коммунальщики должны завершить работы и сдать в эксплуатацию основные тепловые артерии города. Сначала тепло будут подавать в учреждения социальной сферы, затем - в жилые дома и другие здания.

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