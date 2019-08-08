Горожане просят обновить почтовые ящики - петиция

На сайте Харьковского горсовета доступна для подписания петиция с просьбой установить новые почтовые ящики, так в старые из-за их состояния частно не доходит корреспонденция.

"Добрый день! Прошу установить новые почтовые ящики по адресу ул. Владислава Зубенко, 29г, так как старые в ужасном состоянии, и не пригодны для использования. Из-за этого не доходят документы, письма, квитанции. Прошу уделить этому вопросу должное внимание!" - пишет автор прошения.

Если петиция в течение 90 дней наберет не менее 5000 подписей, она будет вынесена на рассотрение на заседании Харьковского горсовета.

Агентство Телевидения Новости