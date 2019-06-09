Горсовет рассмотрит вопрос о переименовании проспекта

Харьковский горсовет 19 июня на сессии рассмотрит вопрос о переименовании проспекта Петра Григоренко обратно в проспект Маршалу Жукову. Согласно повестке дня, обнародованной на сайте мэрии, вопрос №73 повестки - "О рассмотрении электронной петиции". На рассмотрение депутатов вынесут электронную петицию № 4563 "Верните харьковчанам историю" о возвращении проспекту имени Жукова. Эту информацию подтвердили в пресс-службе горсовета, пишет "Медиапорт".

Напомним, в мае петиция, которую публично поддержал городской голова Геннадий Кернес, собрала 5587 голосов.

Городская комиссия по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды согласовала идею и рекомендовала вынести инициативу на рассмотрение сессии, а также подготовить предложение по увековечению памяти Григоренко, имя которого проспект носит сейчас, в названии другой улицы.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»