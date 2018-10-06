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Горсовет соберется на сессию
Сессия Харьковского горсовета состоится в среду, 17 октября, в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).
Соответствующее распоряжение подписал городской голова Геннадий Кернес. Начало сессии - в 10:00.
В повестке дня – 64 вопроса и "Разное". В повестке - внесение изменений в бюджет города, программу экономического и социального развития, выделение земельных участков, создание коммунального учреждения "Офис реформ Харькова", выделение финпомощи КП "Харьковские тепловые сети", упорядочивание наименований объектов топонимики и так далее.
Источник: sq.com.ua
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