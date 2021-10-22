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Госаудитслужба на Харьковщине за 9 месяцев нашла нарушений на 836 млн грн

Госаудитслужба на Харьковщине за 9 месяцев нашла нарушений на 836 млн грн

Из них компенсировано более 381 млн гривен.

О таких итогах работы в январе-сентябре 2021 года сообщили в Северо-Восточном офисе Госаудитслужбы, – передает пресс-служба Харьковского облсовета.

По результатам 42 ревизий Госаудитслужба обнаружила финансовые нарушения на общую сумму более 836 млн гривен. Усилиями аудиторов возместили потери финансовых и материальных ресурсов на общую сумму более 381 млн гривен.

Благодаря рекомендациям аудиторов достигнут экономический эффект на 1,3 млрд грн.

За совершенные финансовые нарушения к административной ответственности привлекли 98 должностных лиц, девять человек – к дисциплинарной и три человека – к материальной ответственности.

На рассмотрение правоохранительным органам передали 38 материалов, начато пять досудебных расследований. 20 материалов ревизий добавлены к уже открытым уголовным производствам.

По результатам проведенных досудебных расследований, правоохранительные органы вручили девять письменных сообщений о подозрении в совершении уголовного преступления. К объектам, на которых выявили нарушения бюджетного законодательства, в 41 случаях применили финансовые санкции.

Источник: objectiv.tv

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