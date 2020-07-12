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Госдеп может определить Россию страной — спонсором терроризма: подробности

Госдеп может определить Россию страной — спонсором терроризма: подробности

Демократ Макс Роуз внес для рассмотрения в американский Конгресс законопроект, которым требуют от Государственного секретаря Госдепартамента США Майка Помпео определить, следует ли считать Россию страной, спонсирующей терроризм, сообщает 24tv.ua

Также в законопроекте есть упоминание и об Украине. В частности конгрессмен предлагает определить, следует ли считать террористической организацией поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе.

В то же время Макс Роуз отмечает, что в случае одобрения этого законопроекта, не следует применять его для использования военной силы против России.

Сам конгрессмен идею создания такого законопроекта объяснил новыми данными о том, что Россия могла платить талибам за убийства американских военных в Афганистане.

В случае одобрения законопроекта на его выполнение дается 90 дней. За это время Госдеп США будет вынужден разъяснить, следует ли считать Россию спонсором терроризма.

Источник: sprotyv.info

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