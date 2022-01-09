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Госдеп опроверг информацию о сокращении войск США в Восточной Европе

Госдеп опроверг информацию о сокращении войск США в Восточной Европе

Сообщения о подготовке сокращения американских войск в Восточной Европе неточные, администрация президента США Джо Байдена наоборот готова укрепить восточный фланг НАТО в случае нового вторжения России в Украину. Об этом написал в Twitter спикер Госдепа Нед Прайс, пишет «ЛІГА».

Он назвал «неточной» информацию о том , что США якобы разрабатывают варианты вывода своих войск из Восточной Европы в рамках подготовки к переговорам с Россией , которые запланированы на следующую неделю.

Прайс также утверждает, что Госдеп доносил эту позицию до издания NB, когда оно готовило соответствующую публикацию.

Источник: sprotyv.info

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Темы: нато, США

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