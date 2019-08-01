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Госдеп США разоблачил российские фейки о Договоре РСМД

Госдеп США разоблачил российские фейки о Договоре РСМД

Государственный департамент США накануне официального выхода Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с РФ назвал восемь мифов пропаганды России о договоре. Об этом сообщает РБК-Украина.

В официальном заявлении Госдепа названы и развенчаны восемь мифов российской пропаганды о ДРСМД. В частности, США опровергли утверждения РФ по поводу того, что Вашингтон не заинтересован в диалоге о ДРСМД, в то время как России заинтересована. Подчеркивается, что в течение шести лет американцы поднимали вопрос о нарушении ДРСМД Россией более чем на 30 встречах, в том числе на высшем правительственном уровне.

Россия в январе 2019 года продемонстрировала крылатую ракету наземного базирования 9 М729. В РФ утверждали, что их действия являются «прозрачными». Однако в Госдепе отмечают, что испытания нарушили ракетный договор, поскольку ракета прошла летные испытания на расстояниях свыше 500 километров, запрещенных согласно документу. При этом демонстрация проводилась под полным контролем российской стороны, возможность провести независимый контроль со стороны экспертов НАТО отсутствовала.

В заявлении американского ведомства подчеркивается, что более четырех лет Россия «отрицала существование ракеты», нарушающей положения ДРСМД.Госдеп также отрицает утверждения, что США хотят начать новую гонку вооружений, что Штаты подрывают европейскую безопасность, а также что Белый дом отказывается от контроля за вооружением.

Источник: sprotyv.info

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