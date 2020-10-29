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Госдума приняла поправки о приоритете Конституции РФ над международным правом: что это значит

Госдума приняла поправки о приоритете Конституции РФ над международным правом: что это значит

Государственная дума Российской Федерации приняла изменения в законодательство о приоритете конституции над нормами международного права. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

«В закон „О безопасности“ вносится положение о том, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в России», — заявили в Госдуме.

В документе сказано, что в задачи Совета безопасности РФ входит охрана суверенитета, независимости и государственной целостности, предотвращение внутренних и внешних угроз, пресечение действий, направленных на отчуждение части территории РФ, а также призывов к таким действиям.

Источник: sprotyv.info

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Темы: россия

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