Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий отказаться от гуманного способа отлова бездомных животных

За принятие законопроекта проголосовали 310 депутатов, против — 31, воздержались — 9.

На заседании докладчик Владимир Бурматов прямо не ответил на вопрос, смогут ли регионы усыплять животных, хотя об этом его прямо спросили минимум четыре раза. Он также заявил, что в СМИ пишут о планах Госдумы «открыть охоту на собак» и «разрешить отстрел животных» — по его словам, это не так.

«Ощущение, что пишут про какой-то другой законопроект, потому что в тексте разбираемого нами сегодня проекта закона нет ни слова “убийство”, “отстрел”, “эвтаназия”, “умерщвление”. Закон вообще про другое. Он про полномочия субъектов РФ по защите граждан от нападения безнадзорных животных и по защите безнадзорных животных от жестокого с ними обращения», — утверждает Бурматов.

Документ наделяет регионы правом самостоятельно решать, как поступать с бездомными животными, а также позволяет им отказаться от нынешних гуманных способов отлова, стерилизации и чипирования.

Джерело: https://t.me/c/1059135528/55721

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