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Госдуме предложили ограничить съёмку на избирательных участках для журналистов

Госдуме предложили ограничить съёмку на избирательных участках для журналистов

Бывший уполномоченный по правам человека, член Совета Федерации Владимир Лукин внёс в Госдуму законопроект, который ограничивает съёмку на избирательных участках, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Лукин предлагает запретить членам избиркомов с правом решающего или совещательного голоса, журналистам вести фото- и видеосъёмку без разрешения председателя комиссии. Главы избиркомов должны будут определить места, где можно будет фотографировать и записывать видео.

Лукин считает, что принятие поправок в закон о гарантиях избирательного права упорядочит подходы к правилам съёмки на избирательных участках. Сенатор отмечает, что в некоторых регионах нет никаких ограничений на съёмку, но, если она идёт, члены избиркомов часто расценивают её как вмешательство в свою работу.

В движении «Голос» считают, что законопроект, если он будет принят, помешает фиксации нарушений на выборах.

По действующему закону, только наблюдатели обязаны спрашивать разрешения на съёмку у председателей комиссий.

Источник: breakingmad.me

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Темы: россия, СМИ

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