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Госказаначейство выделяет ссуды пенсионному фонду для выплат пенсий

Госказаначейство выделяет ссуды пенсионному фонду для выплат пенсий

Государственная казначейская служба Украины (ГКСУ) в ближайшие дни выделит Пенсионному фонду (ПФ) ссуды для покрытия кассового разрыва по поступлениям единого социального взноса (ЕСВ) и финансированию выплат пенсий в июле, сообщила глава ведомства Татьяна Слюз.

"У нас сегодня состоялось совещание с премьер-министром Украины. Сегодня и завтра мы будем предоставлять ссуды для выплаты пенсий, чтобы покрыть краткосрочные кассовые разрывы поступлений ЕСВ", – сказала она в ходе селекторного совещания в среду.

При этом, по словам Т.Слюз, ГКСУ полностью рассчиталось с ПФ, а возникшие задержки по выплатам пенсий относятся к ответственности фонда.

"Каждый день по мере поступления ЕСВ нам Пенсионный фонд предоставляет платежные поручения, мы своевременно все финансируем. Но возникли временные кассовые разрывы. Поэтому мы протягиваем руку помощи", – пояснила она.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил ПФ до конца текущей недели урегулировать ситуацию с задержкой выплат пенсий в июле.

Он назначил служебное расследование относительно действий руководителя ПФ и руководителей в регионах.

Ранее в ПФ пояснили задержку выплаты пенсий в июле кассовым разрывом поступлений от ЕСВ, уточнив, что с начала текущего месяца на выплату пенсий направлено 24,9 млрд грн, в частности, 1,7 млрд грн в течение 24 июля.

 

Агентство Телевидения Новости

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