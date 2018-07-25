Госказаначейство выделяет ссуды пенсионному фонду для выплат пенсий

Государственная казначейская служба Украины (ГКСУ) в ближайшие дни выделит Пенсионному фонду (ПФ) ссуды для покрытия кассового разрыва по поступлениям единого социального взноса (ЕСВ) и финансированию выплат пенсий в июле, сообщила глава ведомства Татьяна Слюз.

"У нас сегодня состоялось совещание с премьер-министром Украины. Сегодня и завтра мы будем предоставлять ссуды для выплаты пенсий, чтобы покрыть краткосрочные кассовые разрывы поступлений ЕСВ", – сказала она в ходе селекторного совещания в среду.

При этом, по словам Т.Слюз, ГКСУ полностью рассчиталось с ПФ, а возникшие задержки по выплатам пенсий относятся к ответственности фонда.

"Каждый день по мере поступления ЕСВ нам Пенсионный фонд предоставляет платежные поручения, мы своевременно все финансируем. Но возникли временные кассовые разрывы. Поэтому мы протягиваем руку помощи", – пояснила она.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил ПФ до конца текущей недели урегулировать ситуацию с задержкой выплат пенсий в июле.

Он назначил служебное расследование относительно действий руководителя ПФ и руководителей в регионах.

Ранее в ПФ пояснили задержку выплаты пенсий в июле кассовым разрывом поступлений от ЕСВ, уточнив, что с начала текущего месяца на выплату пенсий направлено 24,9 млрд грн, в частности, 1,7 млрд грн в течение 24 июля.

Агентство Телевидения Новости