Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:07
Просмотров: 53

Госналоговая начала проверять данные покупателей недвижимости перед регистрацией имущественных прав

Госналоговая начала проверять данные покупателей недвижимости перед регистрацией имущественных прав

Государственная налоговая служба начала проверять данные физических лиц-покупателей недвижимости (ФИО, номер паспорта и идентификационного кода) перед оформлением ими имущественных прав, свидетельствует приказ Министерства финансов и Министерства юстиции Украины №124/37460 от 1 февраля 2022 года. https://minjust.gov.ua/n/22645

Согласно ему, регистраторы имущественных прав и нотариусы обязаны подать запрос в налоговую на соответствие данных физлиц-покупателей перед оформлением имущественных прав.

Как указано в сопроводительных к приказу документах, речь идет о проверке соответствия фамилии, имени, отчества, регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов или серии и номера паспорта (для физлиц, которые по религиозным соображениям отказываются от номера карты плательщика налогов).

Приказ вступил в силу на следующий день после его публикации.

Источник: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Бербок пояснила, чому не зустрілась із Зеленським
Сегодня 06:15    59
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    71
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    174
Макрон і Путін уклали угоду, яка стосується України, – Financial Times
08.02.2022 10:49    433
Канада відправила до України “нелетальну” військову допомогу
08.02.2022 10:08    199
Агрессия РФ: в США оценили вероятность и варианты атаки на Украину
08.02.2022 09:57    246
Госаудиторы обнаружили на “Энергоатоме” нарушений на 13 млрд гривен
08.02.2022 09:23    185
Громадянку України, яка передавала інформацію окупантам, затримали на Донеччині
08.02.2022 09:02    183
В Україні змінили тривалість амбулаторного та стаціонарного лікування пацієнтів із COVID-19
08.02.2022 08:44    257
Торік на дороги витратили втричі більше коштів з держбюджету, ніж планували
08.02.2022 08:09    168
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 