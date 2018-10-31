Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:17
Просмотров: 103

Госрегистратор ответит за махинации с квартирой

Госрегистратор ответит за махинации с квартирой

Прокуратура области начала уголовное производство в отношении государственного регистратора одной из местных администраций по факту злоупотребления служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. 

 

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области. 

 

По информации ведомства, из-за противоправных действий должностного лица 1-комнатная квартира, которая была в коммунальной собственности, незаконно перешла в собственность других лиц.

 

В конце прошлого года решением Фрунзенского райсуда по иску прокуратуры недвижимость признали выморочным наследством. Далее жилье, согласно решению сессии горсовета, приняли в коммунальную собственность.

 

Квартира подлежала распределению между гражданами, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Право коммунальной собственности было зарегистрировано за горсоветом. Однако регистратор внес в госреестр сведения об отмене соответствующего права за территориальной общиной, а вместо этого зарегистрировал квартиру за ​​гражданином.

 

По данным следствия, сделал он это на основании документов, которые вообще не удостоверяют права собственности (в том числе - недействительного договора купли-продажи, заключенного мошенническим путем). Уже на следующий день новый владелец перепродал недвижимость. Таким образом, квартира, которая должна быть выделена гражданам из жилищной «очереди», незаконно перешла в собственность других лиц.

 

Сейчас досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает 6 лет лишения свободы. Кроме того, по факту незаконного присвоения квартиры проводится досудебное расследование по статье "мошенничество".

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 