Госсекретарь США Помпео: Мы считаем Россию серьезной угрозой

Европа должна более серьезно относиться к своей безопасности, в том числе к угрозам со стороны России и Китая, заявил Майк Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео, выступая накануне, в организованном Германским фондом Маршалла (GMF) веб-мероприятии «Брюссельский форум» посетовал, что, в то время как США рассматривают Россию как серьезную угрозу, ряд европейских стран относится к Москве с меньшей настороженностью. Поэтому, по мнению США, Европа должна увеличить уровень собственной ответственности за свою оборону, а Вашингтон заинтересован в переоценке своих военных позиций.

Комментируя предполагаемый вывод военных частей США из Германии, о чем ранее заявлял Трамп, и то, как это отвечает интересам Вашингтона, который признает Россию одной из главных угроз для США и НАТО, Майк Помпео заявил, что сегодня меняется сама характеристика угроз, и США хотят пересмотреть стратегическое позиционирование своих военных сил в мире.

Напомним в этой связи, что американские военные другого мнения. Они считают, что выводя войска из Германии, Трамп делает большой подарок Путину и ослабляет способность США реагировать на угрозы со стороны России.

Между тем госсекретарь США также дал понять, что строительство с участием Германии трубопровода «Северный поток-2» идет вразрез с принципами безопасности Европы, которая также должна увеличить свои оборонные расходы.

«Мы считаем Россию серьезной угрозой», – сказал Майк Помео, подчеркнув, что, если страны Европы, и в частности Германия, тратят на свои оборонные расходы меньше, чем предусмотренные уставом НАТО 2% от национального ВВП, то это говорит о том, что Берлин не воспринимает российскую угрозу так же серьезно, как США. Строительство же «Северного потока-2», который должен будет качать российский природный газ по дну Балтийского моря в Германию, увеличивает зависимость этой страны от России, подчеркивает госсекретарь США.

«Значительная часть энергии Германии будет теперь связана с Россией настолько глубоким и фундаментальным образом, что у Путина, который, по всей вероятности, останется у власти в течение достаточно долгого времени, будет реальная возможность, нанести существенный ущерб Германии, если он решит это сделать», – сказал Майк Помпео.

В конце декабря прошлого года Вашингтон наложил санкции на «Северный поток-2», что приостановило находящееся на конечном этапе строительство. На сегодняшний день американские законодатели выдвигают новые санкционные законопроекты в отношении данного трубопровода.

В то же самое время США хотят пересмотреть стратегическое размещение своих военных позиций в мире – процесс, который Вашингтон, по словам Помпео, не проводил в течение длительного времени и начал около двух лет назад. Пересмотр дислокации вооруженных сил США будет касаться многих регионов – Европы, Африки, Ближнего Востока и Азии. Внимание США к последнему особенно растет в связи с усилением Китая.

Помпео также подчеркнул, что сегодня меняется и сама природа конфликтов, и сдерживание потенциальной агрессии, в том числе со стороны России, не ограничивается только размещением определенного количества сухопутных войск: «Мы пришли к фундаментальному пересмотру того, каковой является природа конфликта, природа угроз и как мы должны распределять наши ресурсы, будь то ресурсы в разведывательном сообществе, в военно-воздушных силах, морской пехоте или армии».

«И решение, которое президент сделал в отношении Германии, является результатом коллективного набора решений о том, как мы будем позиционировать наши ресурсы по всему миру», – отметил Майк Помпео.

При новом распределении военных ресурсов американское присутствие в ряде регионов может снизиться, поэтому «некоторые страны должны активизироваться и взять на себя ответственность за свою собственную оборону, что ранее они не делали», – указал госсекретарь. Пересмотр позиций США будет происходить «в полной консультации со всеми нашими партнерами по всему миру и, конечно, с нашими друзьями в Европе», добавил он.

Относительно перемещения военных подразделений США из Германии, на данный момент остается неясным, когда это будет сделано, и будут ли силы передислоцированы внутри или за пределы европейского континента.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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