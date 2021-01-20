Государственное регулирование цены на газ закреплено ненадолго: чиновники просят не пренебрегать правом выбора поставщика

Газовые народные бунты прокатились по области сразу после нового года, когда люди начали получать платежки. Выяснилось, что цена на газ выросла на четверть, а цена на транспортировку в половину. Газовики аргументировали повышение цен общеевропейским, мол, именно от них на 80-90% зависит стоимость украинского топлива. Впрочем, после проявлений народного гнева Кабмин вернулся к государственному регулированию и с 1 февраля цену для всех поставщиков закрепили на уровне - 6. 99 грн. за куб, что позволит снизит платежки на 500-800 гривен по сравнению с январем. Это тот минимум, за который компании-поставщики предлагали поставлять газ перед новым годом. При этом чиновники просят потребителей не пренебрегать правом выбора поставщика. Ведь государственное регулирование пока закреплено только на 2 месяца. Но именно смена поставщика может существенно уменьшить платежки и в дальнейшем.

Сергей Магдисюк, советник главы ХОГА по комунальным вопросам:

На сьогодні ціна дії від 6.99 до 9.66. Тільки з першого лютого до 31 березня за постановою Кабміну визначена гранічна ціна 6.99, можливо, людина більш обізнана та кваліфікована знайде й більш дешевшого постачальника, їх більше 50 компаній, й що буде після 31 березня ніхто не знає.

Право менять поставщика бытовые потребители получили еще летом. Если раньше владелец дома не мог выбирать, кто именно и по какой цене поставляет ему газ, то теперь он может заключить договор с любой компанией этого рынка. На него вышли около полусотни игроков, цена у которых за кубометр газа колебалась иногда до 30%. Но этим правом воспользовались единицы. В Харьковской области меньше одного процента потребителей пока сменили поставщика. Хотя традиционные компании поставщики наиболее ценными. И именно их платежки вызвали возмущение людей. Отсутствие реальной конкуренцию, говорят жители сел, вызвано тем, что люди не понимают как сменить поставщика, ведь до нового года это можно было сделать только через онлайн-сервисы.

Анатолий Скрипник, староста с. Высокополье:

Зараз, на данний час, люди не обізнані в цьому питанні. Думаю, в етому случає владі потрібно доносити інформацію - навіть я не знаю. Для людей це болісне питання, тому що мені саме жалко бабушек, які за дві тисячі пенсії, як…

С 18 января государственная компания "Нафтогаз", которая до введения государственного регулирования цен, демонстрировала самые низкие цены на рынке, предложила всем желающим обратиться в ближайшее отделение «Ощадбанка», где сотрудники помогут оформить новый договор.

Татьяна Егорова-Луценко, первый заместитель главы ХОГА:

Це як в супермаркеті. Кожен представник, який хоче, щоб з ним заключили договір, повинен прйити або в пошті залишити пропозицію, або проінформувати, вивести якось, щоб людина могла почитати. Літні люди у нас самі відповідальні, за практикою, з приводу сплати комунальних послуг.

Кроме ограничения цен поставщиков, Кабмин ограничил транспортировку ценой 1, 79 грн., что меньше нового тарифа в области. Ведь с резкого скачка цен на транспортировку голубого топлива в общинах начался сбор подписей на передачу газовых систем общинам. Но подобне решение было крайне поспешным, считают в ХОГА.

Татьяна Егорова-Луценко, первый заместитель главы ХОГА:

Питання це більше державницьке, більш на державному рівні, але ще давайте враховувати, що все, що стосується надзвичайних ситуацій, лягає на плечі ГСЧС, не дай боже щось станеться, я думаю, не багато голів будуть готові прийняти ці системи на баланс.

Поэтому, каким образом и дальше общинами сотрудничать с поставщиками и транспортировщиками, в ХОГА будут решать путем переговоров с представителями ОТГ.





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