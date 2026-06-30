Готівкова економіка рф розростається на тлі кризи довіри до банків

Фінансова система рф демонструє нестабільність, яку важко приховати за бадьорими заявами центробанку про стійкість сектору. Громадяни країни масово повертаються до готівкових розрахунків, відмовляючись від банківських карток і безготівкових платежів, і ця тенденція набирає обертів швидше, ніж готові визнати чиновники.

У квітні й травні частка покупок, оплачених готівкою, зросла до 30,2%. цб рф зафіксував, що у квітні обсяг готівкових коштів на руках у населення збільшився на 14% у річному вимірі й сягнув 275,9 млрд доларів США, або 20 трлн рублів. Найчастіше готівку росіяни використовують при оплаті ремонтних послуг, купівлі автотоварів, у готельному бізнесі й на транспорті. Причини банальні: перебої з мобільним зв’язком та інтернетом стають буденністю, а малий бізнес рф намагається будь-якими способами зменшити витрати на еквайринг і піти від частини податкового навантаження.

Паралельно великі банки рф почали урізати кредитні ліміти на картки. Формально це пояснюють посиленням вимог цб щодо резервування, але реальна картина простіша: прибутковість банківського сектору знижується, відсоткова політика стає жорсткішою, а кредитна активність загалом сповільнюється. Банкіри рф воліють підстрахуватися заздалегідь.

Відтік заощаджень із депозитів у готівку створює додатковий тиск на ліквідність кредитних установ. Банки змушені обережніше підходити до фінансування населення і бізнесу, що в умовах і так слабкої економічної динаміки лише посилює загальне охолодження кредитного ринку.

Банківську систему рф у найближчій перспективі чекає подальше падіння кредитної активності, зростання регуляторного тиску і потреба шукати додаткові ресурси для підтримки ліквідності. Це обмежить можливості банків фінансувати населення та бізнес, особливо в сегментах із підвищеним кредитним ризиком, і підштовхне фінансові установи до ще жорсткішої внутрішньої кредитної політики. Економіка рф, по суті, готується жити за принципом дуже вузького фінансового коридору.

Джерело: szru.gov.ua

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