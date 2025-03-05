"Готуємося до будь-яких сценаріїв", – голова делегації України в ПА НАТО Чернєв про зупинку допомоги від США

Україна готується до будь-яких сценаріїв, у тому числі найгірших, у зв'язку із зупинкою військової допомоги від США

Про це LIGA.net сказав нардеп, голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

"Ми готуємося до будь-яких сценаріїв, включно з найгіршими", – заявив політик.

За його словами, Україна здатна протриматися на наявних запасах ще кілька місяців.

Він також наголосив, що країна має потенціал швидко збільшити виробництво озброєнь утричі за умови належного фінансування з боку європейських партнерів.

Нардеп додав, що Європа також "прокидається" і готова збільшувати виробництво своєї зброї та продовжувати надавати допомогу Україні.

Зупинка допомоги від США: що відомо

Американські ЗМІ повідомили, що Дональд Трамп наказав призупинити всю поточну військову допомогу Україні, допоки не переконається, що лідери країни "демонструють щиру прихильність до миру".

Уся американська військова техніка, включно зі зброєю, яка ще не доїхала до України, перевозиться транзитом літаками та кораблями або чекає у транзитних зонах у Польщі, там і залишатиметься.

4 березня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що США зупинили постачання військових вантажів Україні.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав: "Ми абсолютно спокійно всіма наявними для нас дипломатичними каналами будемо продовжувати спокійну роботу зі США, з Конгресом США, з адміністрацією Трампа і з самим президентом Трампом".

Джерело: espreso.tv

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