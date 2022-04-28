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Готується важливе рішення Євросоюзу - Зеленський

Готується важливе рішення Євросоюзу - Зеленський

Європейською комісією погоджено прибрати на рік усі мита й квоти на український експорт, а також призупинити дію антидемпінгових тарифів.

Обговорив сьогодні деталі цієї пропозиції з Президенткою Урсулою фон дер Ляєн. Вдячний їй особисто й усім нашим європейським друзям за цей крок.

Саме зараз це дасть нам змогу зберегти по максимуму економічну активність в Україні, наше національне виробництво.

Главное из обращения Президента Украины:

● ️Россия пытается спровоцировать глобальный продовольственный кризис — украинский экспорт поможет стабилизировать рынки.

● ️Согласуем с ЕС, как увеличить потенциал транспортных коридоров на нашей западной границе.

● ️Говорил сегодня с президентом Индонезии, премьер-министром Италии – проинформировал о ситуации в зонах боевых действий.

● ️Чем быстрее все в Европе признают, что нельзя зависеть в торговли от России, тем скорее можно будет гарантировать стабильность европейским рынкам.

● ️Сегодня впервые с начала войны состоялось заседание Конгресса местных и региональных властей - обсудили проект послевоенного восстановления страны.

● ️Мариуполь, Марьинка, Попасная, Северодонецк, Изюм, Рубежное, Днепрорудное, Мелитополь и все другие наши города и общины, которые сейчас в эпицентре борьбы за Украину – благодарен всем, кто приближает нашу победу!

● ️Государственными наградами отмечены 173 военнослужащих ВСУ.

● ️Звание Героя Украины присвоено генерал-лейтенанту Наеву Сергею Ивановичу, командующему Объединенными силами ВСУ.

Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/1406

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