Готується важливе рішення Євросоюзу - Зеленський
Європейською комісією погоджено прибрати на рік усі мита й квоти на український експорт, а також призупинити дію антидемпінгових тарифів.
Обговорив сьогодні деталі цієї пропозиції з Президенткою Урсулою фон дер Ляєн. Вдячний їй особисто й усім нашим європейським друзям за цей крок.
Саме зараз це дасть нам змогу зберегти по максимуму економічну активність в Україні, наше національне виробництво.
Главное из обращения Президента Украины:
● ️Россия пытается спровоцировать глобальный продовольственный кризис — украинский экспорт поможет стабилизировать рынки.
● ️Согласуем с ЕС, как увеличить потенциал транспортных коридоров на нашей западной границе.
● ️Говорил сегодня с президентом Индонезии, премьер-министром Италии – проинформировал о ситуации в зонах боевых действий.
● ️Чем быстрее все в Европе признают, что нельзя зависеть в торговли от России, тем скорее можно будет гарантировать стабильность европейским рынкам.
● ️Сегодня впервые с начала войны состоялось заседание Конгресса местных и региональных властей - обсудили проект послевоенного восстановления страны.
● ️Мариуполь, Марьинка, Попасная, Северодонецк, Изюм, Рубежное, Днепрорудное, Мелитополь и все другие наши города и общины, которые сейчас в эпицентре борьбы за Украину – благодарен всем, кто приближает нашу победу!
● ️Государственными наградами отмечены 173 военнослужащих ВСУ.
● ️Звание Героя Украины присвоено генерал-лейтенанту Наеву Сергею Ивановичу, командующему Объединенными силами ВСУ.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/1406