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ГПУ подготовила подозрение Поклонской за арест Сенцова и других политзаключенных

ГПУ подготовила подозрение Поклонской за арест Сенцова и других политзаключенных

Генеральной прокуратурой Украины вчера, 10 октября, подготовлено сообщение о подозрении в отношении «прокурора Республики Крым» Натальи Поклонской по ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) УК Украины. Также подобный документ готов и в отношении заместителя председателя Киевского райсуда Симферополя АР Крым Д. Диденко по статье 146. 

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так,  Поклонская после вступления в преступную организацию, созданную должностными лицами органов власти РФ, целью деятельности которой было изменение границ территории Украины, организовала незаконное преследование граждан Украины, которые отстаивали суверенитет и территориальную целостность страны, лично приняла участие в судебном заседании и поддержала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей О. Сенцову, А. Кольченко, А. Чирнию и  Г. Афанасьеву, а заместитель председателя Киевского районного суда Симферополя Д. Диденко выбрал эти меры пресечения.

 

При этом, по нормам ч. 2 ст. 9 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» любые органы, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории и их деятельность считаются незаконными, если они, избраны или назначены в порядке, не предусмотренном законом. Также любой акт, выданный незаконными  органами или лицами, недействителен и не создает правовых последствий. 

 

Продолжается сбор доказательств для объявления подозрений остальным людям, причастным к незаконному лишению свободы и пыткам граждан Украины на временно оккупированных территориях.

 

Кроме того, Поклонская и Диденко приняли решение вопреки нормам международного права

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: сенцов

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