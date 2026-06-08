Гра в довгу, або як росіяни раптово здогадалися, що їх системно множать на нуль

Там на болотах починає доходити дуже твереза і тому панічна мисль. російські аналітики раптом відкрили очі й усвідомили: нинішній колапс із паливом у Криму, закриті аеропорти в Сочі та діряве ППО — це не «випадкові прильоти» чи «сезонне загострення». Це фінал багаторічної, холоднокровної стратегії, де їм дуже чітко відчувається тонкий британський стиль.

Поки кремль мислив категоріями «взяти Бахмут за 10 місяців» і малював стрілочки на картах, військова машина союзників та України грала в класичне виснаження та ізоляцію (Interdiction). Поетапно, без поспіху, росію заганяли у логістичний глухий кут:

✔ Етап 1. Очищення моря:

Спочатку був Зміїний, потім розчищення морського коридору, а далі — методичне витискання Чорноморського флоту рф з Криму в Новоросійськ. Фортеця залишилася без морського прикриття.

✔ Етап 2. Демонтаж «парасольки» (про що росіяни соромляться сказати):**

Паралельно ЗСУ під нуль вибили російську авіацію на кримських аеродромах та системно утилізували дивізіони С-400. Окупанти або не помітили, або бояться зізнатися, але Крим із «неприступного авіаносця» перетворився на порожній дірявий коридор, через який українські ракети та дрони тепер спокійно летять далі — в глибокий тил самої росії.

✔ Етап 3. Паливна «сушка»:

Замість хаотичних ударів почалася монотонна, щотижнева деструкція російських НПЗ та нафтобаз. Коли ти місяцями системно вибиваєш одну категорію цілей — дефіцит стає просто математичною неминучістю.

✔ Етап 4. Пастка сухопутного коридору:

Коли Керченський міст втомився і перестав тягнути важкі військові ешелони, окупанти радісно заволали: «Ми побудували залізницю через Маріуполь, ми в доміку!». Але це була пастка. Вони просто самі перевели весь свій військовий трафік на один вузький маршрут, який тепер прострілюється вздовж і впоперек.

І ось результат: нафтобази горять, аеропорти закриваються, а «кримська влада» запускає гарячу лінію, щоб видавати туристам бензин на прощання суворо за паспортами й лише в один бік — до мосту.

ОТЖЕ:

Поки вони втішають себе казками про «підступний Захід» та чекають «нового переговорника», зашморг на логістиці півдня просто затягнувся. Красива, системна робота в довгу. Головне — бак до Керчі дотягнути. Щоб втікти і не повернутись ніколи.

Це, гадаю, і є Етап 5.

Слава ЗСУ!

Джерело: facebook.com/bryhynets

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