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Графики отключения света будут действовать минимум еще два месяца

Графики отключения света будут действовать минимум еще два месяца

Графики отключения света будут действовать минимум еще два месяца, - директор Центра исследования энергетики Александр Харченко

Это время, которое необходимо для того, чтобы энергосистема смогла нормально обеспечить потребителей электричеством.

Отмечается, что это оптимистичный прогноз при отсутствии дальнейших обстрелов.

Для полного восстановления и нормальной работы системы понадобится еще год, полтора.

В свою очередь глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что атаки на украинскую энергосистему планировались российскими военными совместно с энергетиками. По его словам, российские инженеры знали украинскую энергосистему «как свои пять пальцев», поскольку она была подключена к системе их страны до полномасштабного вторжения в феврале прошлого года.

Джерело: https://t.me/u_now/81931

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