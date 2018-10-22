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Граждане, которые не уплатили соцвзнос с зарплаты, имеют право на получение субсидии

Граждане, которые не уплатили соцвзнос с зарплаты, имеют право на получение субсидии

При условии, что такая задолженность возникла по вине работодателя.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Кроме того, право на соцпомощь имеют те семьи, отопительная площадь жилья которых не превышает 120 кв. метров для квартиры и 200 кв. метров для индивидуального дома.

В случае если член домохозяйства не имеет доходов, потому что находится в сложных жизненных обстоятельствах из-за болезни, или в составе домохозяйства есть трудоспособные алко- или наркозависимые (при наличии справки от врача), онкобольные (при наличии заключения ВКК), субсидию вправе назначить Комиссия по вопросам назначения жилищных субсидий.

Получить субсидию на сверхнормированную площадь, но не более 30% от нормы, имеют право граждане, которые получают пенсию по случаю потери кормильца, кто достиг пенсионного возраста получает пенсию по выслуге лет, а также те, кто получает государственную социальную помощь по инвалидности с детства и детям с инвалидностью.

С 1 октября 2018 если стоимость фактически потребленной услуги меньше объема обязательного платежа, субсидиант имеет право платить только стоимость фактически потребленной услуги. Например, если размер обязательного платежа за определенную услугу составляет 200 гривен в месяц, но домохозяйство реально ее использовало только на 120 гривен, уплате подлежит фактический объем потребления, то есть 120 грн.

Без обязательной уплаты ЕСВ субсидию могут получить:

безработные в сельской местности, райцентре, поселках городского типа. Комиссия по вопросам назначения жилищных субсидий вправе принять положительное для заявителя решение;

безработные в городе при условии пребывания на учете в центре занятости;

граждане, работающие за рубежом и платят там ЕСВ, подтверждается документально. Тогда субсидию в Украине домохозяство, где зарегистрирована такое лицо, может получить на общих условиях.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

Новости портала «Весь Харьков»

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