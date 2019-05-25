Грамота Петра І 1708 р., що є свідченням анексії Української помісної церкви Московією, представлена до огляду в національному заповіднику "Софія Київська"

Сьогодні, 24 травня у Будинку митрополита Національного заповідника «Софія Київська» відбулася урочиста презентація поверненої культурної цінності - царської грамоти Петра Першого 1708 року, вивезеної з території України під час Другої Світової війни.

Грамота Петра І Іоасафу Кроковському з підтвердженням поставлення його на Київську митрополію, Москва, 14 вересня 1708 р. це остання царська грамота вільно обраному Київському митрополиту. За свідченнями істориків цей документ є красномовним свідченням анексії Української помісної церкви Московією. Адже у ньому є застереження Петра І про те, що Москва мала сильні побоювання, що Київська митрополія повернеться під владу Константинополя.

Міністр культури України Євген Нищук відзначив важливість сьогоднішньої події, що за останній рік вже стала доброю традицією, коли на рідну землю повертаються втрачені артефакти.

«Щоразу зустрічаючись на урочистостях з нагоди повернення в Україну культурних цінностей, ми щиро плекаємо надію, що попереду ще безліч презентацій віднайдених або врятованих національних святинь», - зазначив Євген Нищук.

Міністр культури наголосив, що повернення Україні цінного раритету стало можливим завдяки налагодженню результативного та конструктивного переговорного процесу стосовно повернення та реституції культурних цінностей, що триває між Україною і Німеччиною. Саме у межах роботи Змішаної українсько-німецької комісії з питань повернення та реституції втрачених та незаконно переміщених під час та внаслідок Другої світової війни культурних цінностей, головою української частини якої є перший заступник Міністра культури України Світлана Фоменко, було зафіксовано факт передачі українській стороні культурної цінності, як і передача німецькою стороною Україні твору відомого українського живописця, пейзажиста другої пол. ХІХ – поч. ХХ ст. Сергія Васильківського «Етюд з будинком».

«Повернення грамоти Петра І дуже символічне, особливо в ці важливі для України часи. Цей документ є переконливим свідченням анексії Української помісної церкви Московією, побоювання, що Київська митрополія повернеться під владу Константинополя і буде мати незалежність», - говорить Євген Нищук.

«Висловлюю нашу щиру вдячність німецькій стороні, в першу чергу Послу з особливих доручень статс-секретарю у відставці доктору Міхаелю Янсену , всім науковцям, які були залучені до цього процесу, як з німецької, так і української сторони, які доклали вичерпних зусиль для реалізації двосторонніх домовленостей та шляхетного рішення про повернення Україні втраченої цінності, відновлення історичної справедливості - повернення її до законного власника - Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського».

Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні доктор Ернст Райхель зазначив, що радий бути присутнім на такій важливій та урочистій події, присвяченій поверненню культурної цінності.

«Повернення цієї грамоти, можливо, невеличкий і скромний внесок в ті культурні збитки та культурні втрати, які сталися під час Другої світової війни. Ми сподіваємося, що завдяки таким жестам ми робимо свій внесок у реалізації двосторонніх домовленостей у галузі повернення культурних цінностей. Це також є гарним прикладом результативності українсько-німецькі відносини, що є свідченням того наскільки вони сповнюються довіри і міжпартнерських стосунків», - наголосив доктор Ернст Райхель.

Царська грамота Петра І (1708 р) буде представлена для огляду у Будинку митрополита Національного заповідника «Софія Київська» до 28 травня 2019 року, після чого буде передана на постійне зберігання до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського Національної академії наук України.

Источник: mincult.kmu.gov.ua

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