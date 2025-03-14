Гранати, вибухівка та зброя: результати роботи Нацгвардії на харківських блокпостах

19 лютого приблизно о 13 годині дня на блок-пості, що розташований на в’їзді у Харків з боку міста Вовчанськ для перевірки була зупинена автівка ВАЗ 21099 під керуванням чоловіка 1990 р.н.

Про це повідомляє пресслужба 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ.

В багажному відділенні службовою собакою Вета були виявлені саморобні вибухові пристрої, наповнені пластидом. Загальна вага небезпечної вибухової речовини склала 90 кг.

Інший цікавий випадок трапився на блок-пості, що розташований на в’їзді у Харків з боку міста Чугуїв. Приблизно о 10 годині ранку мобільною кінологічною групою 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ для перевірки був зупинений транспортний засіб Volkswagen Transporter 4 без української реєстрації, під керуванням чоловіка 1999 р.н.

Під час огляду автомобіля кінологом зі службовим собакою Бігі в салоні автомобіля були виявлені два автомати, чотири гранати, два запали до них, понад 400 набоїв.

Загалом протягом лютого місяця кінологами 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ у співпраці зі своїми пухнастими побратимами під час виконання завдань за призначенням на блок-постах, що розташовані на в’їздах у Харків, було виявлено:

пластид – 90 кг;вогнепальна зброя – 5 одиниць;набої різних калібрів – 4158 шт;гранати різних типів – 10 шт;вибухові пристрої різних типів – 19 шт;наркотичні речовини – 164 г.

По кожному випадку на місце події викликались слідчо-оперативні групи Національної поліції України. За фактами незаконного обігу наркотиків та перевезення зброї відкриті 13 кримінальних справ за ст. 263 ККУ та 9 кримінальних справ за ст. 309 ККУ.

Агентство Телевидения Новости