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Гранатомети NLAW: як українські військові вчаться ними стріляти

Гранатомети NLAW: як українські військові вчаться ними стріляти

На Яворівському полігоні під Львовом українські військові випробували свою нову зброю – протитанкові ракетні комплекси NLAW.

Це – подарунок від Великої Британії, щоб Україна могла захистити себе у випадку повномасштабної війни з Росією.

NLAW – переносні установки-гранатомети, що дозволяють знищувати броньовану техніку супротивника та вражати цілі як на землі, так і у повітрі.

Після тренування зброю передадуть у зону ООС.

На навчаннях побував кореспондент BBC Гебріел Гейтхауз.

Источник: bbc.com

Новости портала «Весь Харьков»

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