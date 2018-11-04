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Границами города под Харьковом занялись в Раде
На заседании Правительственного комитета по вопросам европейской, евроатлантической интеграции, международного сотрудничества и регионального развития, в котором приняли участие управляющий делами городского совета Лозовой Юрий Кушнир и главный архитектор города Инна Кошляк, рассмотрели проект постановления Верховной Рады Украины «Об изменении и установлении границ города Лозовая и Лозовского района Харьковской области».
На следующей неделе проект постановления будет вынесен на рассмотрение правительства для утверждения.
Источник: sq.com.ua
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