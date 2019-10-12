Греческая церковь признала автокефалию ПЦУ
Православная церковь Греции признала решение вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Romfea.
Как сообщается, во время внеочередного архиерейского собора в субботу, 12 октября, Элладская православная церковь признала вправо Константинополя предоставить автокефалию ПЦУ.
"Иерархия в итоге решила ратифицировать недавнее решение постоянного священного синода и согласиться с тем, что Экуменический патриархат имеет право предоставлять самостоятельность церкви", - заявил архиепископ Иероним во время доклада о ПЦУ.
Отметим, ранее заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря сообщал, что 12 октября Православная церковь Греции соберет внеочередной собор иерархов для рассмотрения вопроса об автокефалии ПЦУ.