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"Гренландія поки що є частиною Данії": Рубіо розповів про предмет перемовин з Копенгаґеном

Гренландія поки що є частиною Данії: Рубіо розповів про предмет перемовин з Копенгаґеном

Американський держсекретар Марко Рубіо розповів, що США нині ведуть переговори з Данією, зокрема стосовно Гренландії

Про це пише Politico.

"Ми фактично беремо участь у розмовах з Гренландією та Данією щодо використання Гренландії для колективної оборони для всіх нас", – оголосив Рубіо, додавши, що острів є ключовим елементом стосовно протиракетної оборони.

За його словами, ці переговори просуваються добре, а після них можуть зʼявитися "досить хороші новини".

Водночас Рубіо додав, що Гренландія "поки що" є частиною Данії.

Джерело: espreso.tv

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