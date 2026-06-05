Сегодня 09:07
Просмотров: 29
"Гренландія поки що є частиною Данії": Рубіо розповів про предмет перемовин з Копенгаґеном
Американський держсекретар Марко Рубіо розповів, що США нині ведуть переговори з Данією, зокрема стосовно Гренландії
Про це пише Politico.
"Ми фактично беремо участь у розмовах з Гренландією та Данією щодо використання Гренландії для колективної оборони для всіх нас", – оголосив Рубіо, додавши, що острів є ключовим елементом стосовно протиракетної оборони.
За його словами, ці переговори просуваються добре, а після них можуть зʼявитися "досить хороші новини".
Водночас Рубіо додав, що Гренландія "поки що" є частиною Данії.
Джерело: espreso.tv
Темы: гренландія, данія, США