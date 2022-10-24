Грязные замыслы путинских лузеров

Ресурсы пропаганды российского агрессора взялись за раскрутку довольно избитой темы оружия массового поражения, которое может быть использовано в ходе боевых действий в Украине. Вообще, верить каким-либо утверждениям путинских рупоров лжи и обмана означает расписаться в своем безумии. Как минимум их нужно трактовать наизнанку, дабы уловить крупицы сути. Новая старая небылица от последователей школы Геббельса – ИПСО о том, как Украина якобы готовит на своей территории провокацию с использованием грязной ядерной бомбы.

Если ранее, буквально с первых дней вторжения, в массовое сознание заготовки на данную тему вбрасывались представителями комментариата из «партии войны», то теперь к демонизации украинского руководства подключился потешный министр обороны Шойгу. Так вот, по версии преступной и позорной московской военщины, Украина на завершающей стадии работ над грязной ядерной бомбой, при этом негласные контакты осуществляются с представителями Великобритании. Обсуждается, дескать, возможность передачи киевским властям компонентов ядерного оружия. Подрыв подобного заряда будет представлен как факт использования РФ оружия массового поражения со всеми вытекающими последствиями.

Данную разложившуюся утку с кухни своих черноротых пропагандистов тувинский оленевод, которого в разгромленной армии давно помножили на ноль, решил в самой решительной форме обсудить с военным руководством Франции, Турции, Великобритании и США. Иными словами, эскалация боевых действий приобретает непредсказуемые формы, несущие угрозу всему человечеству.

Как показали ракетно-дроновые обстрелы объектов энергетической инфраструктуры Украины со стороны остатков армии оккупанта, именно Москва идет ва-банк для спасения своего вождя-лузера. На кону сейчас его голова, а тут и ядерного оружия уже не жалко для удержания рушащихся позиций. К тому же нужно отметить период смены премьеров в Великобритании, который специально выбран Кремлем для своей потенциальной ядерной провокации, и, возможно, преследует цель дестабилизации ситуации в том числе в Лондоне.

Бросается в глаза и факт, что применить ядерное оружие на фронте в Украине многократно призывали именно российские пропагандисты, чему в сети можно найти десятки фактологических подтверждений. В свою очередь, вопреки пустопорожним обвинениям со стороны Путина и его клики, Киев добровольно отказался от своего ядерного оружия, присоединившись к Договору о нераспространении, и никаким ядерным арсеналом не обладает. Также отсутствуют какие-либо признаки военной ядерной программы Украины. В ту же очередь как-то странно, когда Москва молчит в тряпочку на счет ядерных разработок своих иранских корешей-изгоев. С таким бревном в глазу вряд ли можно что-то вообще рассмотреть.

Грязные инсинуации, тиражируемые московскими нелюдями, – лишь очередная жалкая попытка отвести внимание мировой общественности от геноцида, реализуемого ими в Украине. Пока Шойгу взялся раскручивать ядреную фейковую стряпню своих чугуноголовых глашатаев, следует выставить стране-террористу счет за попрание ядерной безопасности планеты. Именно российские оккупанты в марте 2022 года захватили ЧАЭС и разграбили данную атомную станцию. На их совести оккупация крупнейшей атомной станции в Европе – Запорожской АЭС – и ее обстрелы. Почему Шойгу молчит, когда его высоко неточные ракеты пролетают и падают возле украинских АЭС? Кто ответит за риски аварий на АЭС из-за выведения из строя балансирующих единую энергосистему Украины мощностей ТЭС ВКС дегенерата Суровикина? Не будем забывать о поползновениях российской военщины касательно нуклеаризации Беларуси.

Россия, у которой самая большая в мире ядерная дубина, несёт чудовищную ахинею. У РФ 5977 боеголовок, что превосходит ядерный арсенал всех стран-членов НАТО вместе взятых! И после этого слушать про «украинские провокации» от тувинского оленевода – это уже слишком.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/750

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