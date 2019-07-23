Гривна будет укрепляться: стали известны причины

Национальный Банк Украины на заседании, которое состоялось 16-17 июля, принял решение снизить учетную ставку до 17% годовых. Ранее основная ставка НБУ составляла 17,5% годовых. Снижение ставки всего на 50 базисных пунктов можно назвать очень осторожным действием НБУ. Ведь на первый взгляд, Национальный Банк в условиях укрепления гривни и при инфляционной составляющей в 9% в годовом исчислении вполне мог бы действовать более решительно и снизить ставку на большую величину.

Такого мнения придерживаются аналитики "ИГ Универ".

Как отмечают эксперты, можно было бы решить, что всему виной выборы и именно из-за них в НБУ решили воздержаться от активных действий именно сейчас и дождаться завершения избирательного процесса в стране. "Но мы считаем, что осторожная политика НБУ имеет более глубокие корни", - заверили в "ИГ Универ".

Основная ставка НБУ в размере 17% все еще остается очень высокой. Поэтому по ней политику НБУ пока еще можно охарактеризовать как достаточно жесткую. Если взглянуть на график снизу, то можно увидеть что ставка НБУ в данный момент очень сильно разошлась с инфляцией. В конца 2017 года года ставка НБУ была 13,5% и соответствовала инфляции того времени которая составляла 14% в год. На тот момент ситуация в стране и экономике не была лучше чем сейчас, а скорее немного хуже. На данный момент разница между ставкой и инфляцией составляет 8%, что дает Национальному банке большое пространство для маневра по смягчению монетарной политики, но НБУ это пространство не использует и более того, НБУ сам создал этот разрыв между ставкой и инфляцией.

Инфляция и ставка НБУ в%

Осторожность НБУ может удивить, ведь в страну заходят деньги, инфляция почти в два раза ниже основной ставки и курс гривны в этом году растет. В это же время сам НБУ прогнозирует, что инфляция к концу года снизиться до уровня 6,3%, а в конце 2020 года достигнет уровня 5%. Так почему же НБУ продолжает проводить жесткую монетарную политику? Как заявляют в НБУ в своем пресс-релизе: "Высокие реальные процентные ставки будут способствовать инвестиционной привлекательности гривневых финансовых инструментов и, соответственно, поддержке обменного курса гривны. Кроме того, такая монетарная политика будет ограничивать давление со стороны потребительского спроса".

То есть, перефразируя, регулятор говорит, что высокая ставка нужна для того, чтобы дать инвесторам высокую доходность по ОВГЗ в том, чтобы привлекать деньги в государственный долг. В связи с этим стоит на график выше, где можно четко увидеть, что инфляция и ставка НБУ стали расходиться в своих значениях еще в начале 2018 года. А это вместе с заявлением НБУ наводит на мысль, что НБУ еще в 2018 году стал заранее готовиться к периоду пиковых выплат по государственному долгу страны и он действует в связке с интересами Министерства финансов Украины.

НБУ, как мы считаем, с 2018 года сознательно проводит жесткую монетарную политику для того, чтобы способствовать более мягкому прохождению страны через период с пиковыми платежами по государственному долгу. В целом, в бюджете 2019 года предусмотрена выплата 417 млрд. гривен по долговым обязательствам. В текущем третьем квартале должен погасить 133 млрд. гривен по долгу.

Для того, чтобы Министерство финансов Украины сумело успешно погасить все свои обязательства, оно должно так же успешно привлечь инвесторов в новый долг, а для этого инвесторам нужно предложить высокую доходность по облигациям. И НБУ в этом вопросе быть активно помогает Минфин.

Так же важно отметить, что в июне регулятор отменил норму об обязательной продаже валютной выручки в размере 30%. Отмена этой нормы, скорее всего, в определенной степени, рассматривается в НБУ как риск для гривны и финансовой стабильности. В связи с этим нужно вспомнить о том, что в феврале вступил в силу новый закон "О валюте и валютных операциях", предусматривающий более 20 послаблений на валютном рынке. И НБУ на фоне этого видимо решил перестраховаться своей высокой ставкой.

В результате резюмируя, мы считаем, что НБУ с начала 2018 года начал усиливать свою монетарную политику вразрез инфляции ориентируясь на три основных обстоятельства:

1. Для того чтобы помочь Министерству финансов Украины в рефинансировании долговых обязательств в период пиковых платежей.

2. Ограничить колебания курса гривны в условиях либерализации валютного контроля.

3. Ограничить финансовые риски страны в период выборов.

Сдержанная политика НБУ в последний год вполне оправдана, поскольку она является как бы щитом для реализации других важных и полезных для страны задач. Но есть поговорка о том, что "у страха глаза велики". И ряд рисков, которые видел и видит НБУ, не являются рисками, а положительными изменениями для страны.

Выборы в стране не привели к каким-то катаклизмам. Новый президент уже встречался с миссией МВФ. Глава СНБО Александр Данилюк заявил, что сотрудничество с МВФ продолжится.

"На наш взгляд, на практике, либерализация валютного рынка это не риск для гривны, а очень положительное изменение. Ведь любые "деньги", прежде чем войти в какую-то страну, всегда оценивают то, как они будут выходить. И если для выхода денег есть ограничения, то скорее всего, деньги просто сначала не станут заходить. Более либеральные правила игры на валютном рынке открывают двери для притока инвестиций в страну", - говорится в тексте аналитики "ИГ Универ".

Украина за последний год значительно усовершенствовала свое законодательство. Кроме валютной либерализации так же действует и закон о "номинальном держателе", что позволяет иностранцам покупать украинские активы, находясь в другой юрисдикции через третье лицо в Украине. Это уже привело к тому, что международный депозитарий Clearstream и Citibank наладили связь с депозитарием НБУ и иностранные деньги благодаря этому и благодаря валютной либерализации уже начали активно покупать долговые обязательства Украины. Например, 16 июля 2019 года Министерство финансов Украины смогло реализовать ОВГЗ на сумму более 33 млрд. гривен. Если такая тенденция продолжится, а "считаем она продолжиться, и интерес иностранных денег в украинских активах будет расти за счет очень высоких доходностей, то спрос на ОВГЗ продолжит расти и будет даже чрезмерным".

Вследствие того, что с высоты 2018 года казалось риском, в реальных обстоятельствах является положительным фактором. А это обстоятельство склоняет чашу весов в пользу укрепления гривны. И с начала года, гривна, несмотря на все негативные прогнозы растет. И как мы считаем, поскольку НБУ на последнем заседании проявил сдержанность и ограничился снижением ставки лишь на 0,5%, гривна будет расти и дальше, до следующего заседания НБУ в начале сентября текущего года.

Источник: prm.ua

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