Гривня йде на новий максимум щодо долара

Надмірне посилення національної валюти може ускладнити виконання дохідної частини державного бюджету

На українському міжбанківському валютному ринку триває зміцнення національної валюти. Станом на 13:00 торги відбуваються на рівні 25 гривень 43-46,5 копійки за долар США, повідомляє сайт «Мінфін». Гривня додала близько шести копійок порівняно з показниками відкриття торгів 25 липня.

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу на рівні 25 гривень 49 копійок за долар, що повторює максимум, досягнутий 10 липня.

Надмірне посилення національної валюти може ускладнити виконання дохідної частини державного бюджету. Зазвичай НБУ викуповує надлишок пропозиції долара, але транзакції регулятора теж є обмеженими за обсягом. У державному бюджеті-2019 розрахунки про стан державного боргу зроблені з використанням прогнозного курсу на кінець року 29 гривень 40 копійок за долар.

Источник: radiosvoboda.org

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