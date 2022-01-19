Гривня падає через "психологічний чинник" – НБУ

Головною причиною виникнення певних перекосів між попитом та пропозицією валюти у січні був психологічний чинник, пов’язаний із геополітичними подіями довкола України та реакцією на них учасників ринку.

Про це у коментарі ЕП заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій стосовно ситуації на валютному ринку у січні 2022 року.

"Відбулося посилення попиту на іноземну валюту з боку нерезидентів на валютному ринку України. Зокрема, нерезиденти-інвестори в ОВДП продали з початку року облігацій на загальну суму більше 5 млрд грн та купили іноземної валюти на суму $264 млн.

Такий обсяг додаткового попиту мав певні наслідки для ситуації на внутрішньому валютному ринку, оскільки був поєднаний з дією окремих сезонних чинників. Зокрема, певний вплив на загальну ринкову кон’юнктуру мали традиційно активні бюджетні видатки у грудні. Крім того, традиційно у січні спостерігається певне зменшення продажу валюти підприємствами АПК. Натомість, обсяги продажу валюти з боку іншої провідної експортної галузі – гірничо-металургійної – лишаються на високих рівнях і наразі не демонструють ознак до зменшення", - заявили в НБУ.

У регуляторі додають, що на даний час валютний ринок України "має за собою надійне макроекономічне підґрунтя, а також є значно стійкішим до шоків".

"Більшої стійкості ринку додає і досвід стресової ситуації навесні 2020 року, спровокованої пандемією COVID-19, а також стримана реакція ринку на концентрацію військ Росією біля кордону з Україною у квітні 2021 року", - зазначили також в Нацбанку.

Гелетій заявив, що у прогнозах НБУ, починаючи з 2014 року, постійно враховується ризик ескалації військового конфлікту. За його словами, НБУ має план того, як реагувати на ті чи інші події.

У НБУ заявили, що зазвичай утримуються від коментарів щодо валютної політики у період тиші, але наразі вважають за доцільне дати коментар щодо ситуації на ринку.

"Національний банк лишається відданим принципам гнучкого курсоутворення із згладжуванням за потреби надмірних курсових коливань. Саме такі підходи визначені в Основних засадах грошово-кредитної політики, і Національний банк суворо їх дотримується попри періодичні ситуативні сплески тиску на валютному ринку в той чи інший бік", - йдеться у позиції регулятора.

Зазначається, що у січні 2022 р. Нацбанк активно згладжує надмірні курсові коливання шляхом проведення інтервенцій з продажу валюти на ринку.

"Тобто Національний банк впливає не на напрям зміни курсу, а на швидкість такої зміни", - пояснили в НБУ.

З початку року за станом на ранок 18 січня Нацбанк продав на ринку $581 млн.

"Наявний обсяг валютних резервів (понад $30 млрд.) дозволяє Національному банку, за потреби, продовжувати активно діяти на валютному ринку в послідовний та передбачуваний спосіб для нівелювання тимчасових сплесків.

У разі, якщо ситуативні чинники посилюватимуть загрозу для забезпечення стабільності грошової одиниці України та/або фінансової стабільності в більш тривалій перспективі, Нацбанк готовий оперативно вжити додаткових заходів, спрямованих на стабілізацію ринку, із застосуванням комплексу передбачених законодавством монетарних інструментів", - додав Гелетій.

Источник: epravda.com.ua

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