Гройсман: Кабмин принял необходимые решения для запуска с 1 июля рынка электроэнергии

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Кабинет министров принял необходимые решения для запуска с 1 июля рынка электроэнергии.

"С 1 июля должны запустить рынок электроэнергии. Наша задача, чтобы от его внедрения не пострадали люди и бизнес". – сказал Гройсман в эфире программы "Свобода слова" на ICTV во вторник.

Он отметил, что Кабмин принял все решения, чтобы предотвратить подорожание энергии.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины возложил публичные спецобязательства (PSO, Public Service Obligation) по поставке электроэнергии для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании НАЭК "Энергоатом", АО "Укргидроэнерго" и оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго".

Ранее, 3 июня, глава НКРЭКУ Оксана Кривенко направила письмо в Кабинет министров, в котором заявила, что применение утвержденного правительством порядка компенсации разницы между ценой электроэнергии для населения и ее рыночной ценой в новой модели энергорынка приведет к росту цен для небытовых потребителей на 40-50%, по мнению Комиссии во избежание коллапса рынка порядок должен быть изменен.

Комиссия также предлагала обязать "Энергоатом" продавать на аукционах минимум 80%, а "Укргидроэнерго" – минимум 50% производимой электроэнергии по фиксированным ценам.

Как сообщалось, На 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск новой модели рынка электроэнергии. Единый покупатель и продавец электроэнергии – ГП "Энергорынок" – ликвидируется. Вводятся двусторонние договора между производителями и поставщиками/крупными потребителями, биржи – рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, а также балансирующий рынок, на котором будет рассчитываться стоимость небалансов (разницы между прогнозным и фактическим потреблением).

Напомним, что НКРЭКУ резко раскритиковала принятую Кабинетом министров 5 июня редакцию постановления о возложении специальных обязательств (PSO, Public Service Obligation) по поставке электроэнергии для нужд населения и заявила о необходимости доработки механизма.

Ранее ЭлектроВести писали, что новый рынок электроэнергии в Украине нужно вводиться как можно скорее, а те, кто считают необходимым отложить этот вопрос - ошибаются, считает старший экономист по вопросам энергетики USAID Крассимир Канев.

Источник: elektrovesti.net

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