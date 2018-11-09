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Гройсман предложил расширить полномочия премьер-министра

Гройсман предложил расширить полномочия премьер-министраВопрос о полномочиях затронули сегодня во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде (в записи трансляции телеканала «Рада» — с 22-й минуты).

К Гройсману обратился народный депутат Олег Ляшко. Он отметил, что в ряде городов и сёл до сих пор проблемы с теплоснабжением, и за это никто конкретно не отвечает — «один на другого кивают: на правительство, на Фонд госимущества, на «Нафтогаз».

«Первые изменения к Конституции, которые я предложу после президентских выборов, — это отмена должности премьер-министра, чтобы президент возглавлял исполнительную ветвь власти и чтобы люди знали, с кого спрашивать. Чтобы не было миллионов чиновников, чтобы была жёсткая вертикаль», — заявил Ляшко.

Владимир Гройсман ответил, что за теплоснабжение должны отвечать местные власти.

«Меня тоже интересует вопрос тепла в жилищах украинцев. Но чтобы это сделать, нужно подготовить весь комплекс котельных, запустить тепло. И ещё нужно сделать одну вещь — выпустить воздух из систем отопления. Может, премьер-министр будет бегать с первого по пятый этаж, чтобы его выпускать? Нет! Есть люди на местах, которые должны заниматься этим вопросом», — сказал Гройсман.

Он добавил, что в разных городах к этому вопросу подходят по-разному: одни руководители ремонтируют и модернизируют систему теплоснабжения, другие — «сидят и ждут». «Это не я даю тепло. Я сейчас буду использовать все свои возможности, чтобы помочь исправить ошибки, которые они сделали», — добавил премьер.

Продолжая тему, он сказал, что готов предложить законопроект о расширении полномочий главы правительства.

«Как будут политики решать, какая будет система управления — президентско-парламентская, парламентская, президентская — это ваше дело... Когда вы внесете предложения, я скажу своё слово. Я категорически поддерживаю наведение порядка в стране. И хочу сказать: мне как премьер-министру и правительству — нам не хватает полномочий. Поэтому временно, возможно, рассмотрите (предложение — ред.): я внесу изменения в закон о Кабинете министров Украины об усилении полномочий премьер-министра. Если вы это поддержите, я в течение трёх месяцев, ответственно заявляю, наведу в стране реальный порядок», — заявил Владимир Гройсман.

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