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Сегодня 17:22
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Громадам Харківщини передали чергову партію гуманітарної допомоги

Обласний логістичний штаб при Харківській військовій адміністрації працює цілодобово та займається прийомом і розподілом вантажів.

Найбільша потреба - у продуктах харчування: це крупи, борошно, м'ясні та молочні вироби, овочі, питна вода. Є окремі вантажі із медикаментами, дитячим харчуванням та засобами догляду.

Все отримане від областей України, міжнародних партнерів передають на пункти видачі “Нової пошти” та "Укрпошти“ Харкова, волонтерам, які надають адресну допомогу громадянам.

Лише за минулу добу розвантажили 7 вагонів і 6 фур гуманітарних вантажів.

Так само відправляють гуманітарні конвої до громад області. Якщо територія тимчасово окупована, логістичні центри створюють у населених пунктах поруч, далі - зусиллями місцевої влади та волонтерів допомогу розвозять адресно.

Источник: https://t.me/kharkivoda

Новости портала «Весь Харьков»

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