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Гроші на покращення роботи системи електронної медицини вже виділено – МОЗ

Гроші на покращення роботи системи електронної медицини вже виділено – МОЗ

На роботу електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) було багато нарікань і з боку пацієнтів, і з боку медичних працівників. Наголошувалося, що система працювала повільно, мала численні збої. Заступник міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Ярослав Кучер заявив, що ці проблеми були через перезавантаженість хмарного середовища, яке використовувалося. І дану проблему зараз вирішують за допомогою додатково виділених коштів. Тож уже скоро система ЕСОЗ в Україні буде працювати краще, запевняє пан Кучер.

Таку інформацію Ярослав Кучер повідомив на прес-брифінгу 19 серпня 2020 року. Над усуненням проблем з ЕСОЗ спільно працюють МОЗ, НСЗУ та ДП «Електронне здоров’я». Роботу центрального компонента системи наразі вже частково стабілізовано. Було збільшено технологічні потужності, перенесено на інший хмарний сервіс тестові продукти ЕСОЗ. 12 серпня 2020 року Уряд виділив додаткових 7,1 мільйони гривень на систему eHealth в Україні. Щоб їх можна було використовувати, необхідне погодження бюджетного комітету парламенту, на яке й очікує МОЗ. Поки ж тимчасово необхідні кошти були виділені з бюджету НСЗУ.

Зазначається, що станом на сьогодні система ЕСОЗ працює більш-менш стабільно, а швидкість оброблення запитів збільшилася у 5 разів.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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