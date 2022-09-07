«Грубо кинули, надули»: путін заявив, що експорт зерна з України потрібно обмежити

Глава російської федерації володимир путін 7 вересня заявив, що напрямки експорту української агропродукції Чорним морем за «зерновою угодою» потрібно «обмежити», бо її везуть до країн ЄС. У Києві відповіли, що не рф вирішувати, куди експортувати українське зерно.

Свою заяву путін зробив на Східному економічному форумі, пише російський пропагандистський ресурс «Коммерсантъ».

Глава кремля розповідає, що майже все зерно йде до країн ЄС, а не до країн, які його потребують.

«Якщо виключити Туреччину як країну-посередника, то все, майже все зерно, що вивозиться з України, спрямоване не до країн, що розвиваються і є найбіднішими, а до країн ЄС…», – сказав путін.

Він каже, що росію у цьому «грубо кинули» та «обдурили», тому «варто замислитися про те, щоб обмежити напрямки вивезення зерна та іншого продовольства».

«Я обовʼязково пораджуся щодо цього з президентом Туреччини Ердоганом», – сказав путін.

Своєю чергою радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі Reuters наголосив, що права голосу в межах «зернової угоди» росії ніхто не давав.

«Угоди, підписані у Стамбулі… стосуються лише одного питання – перекидання вантажних суден через Чорне море. росія не може диктувати, куди Україна має спрямовувати своє зерно, і Україна не може диктувати те саме росії», – заявив Подоляк.

Агентство Телевидения Новости