Гуманітарні коридори, які працюватимуть 12 березня

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що 12 березня о 9:00 відкрилися низка гуманітарних коридорів. Вони зокрема допоможуть евакуюватися людям із Запоріжжя, Сум та Гостомеля.

Про це вона розповіла на брифінгу 12 березня, повідомляє hromadske.ua.

Гуманітарні коридори 12 березня:

Запоріжжя – Василівка – Мелітополь – Бердянськ – Мангуш – Маріуполь з обов’язковим розмінуванням по всьому маршруту. Сьогодні виходить колона з гуманітарним вантажем і автобусами для евакуації людей на зворотному шляху.

Пологи – Токмак – Василівка – Кам’янське – Запоріжжя. Теж гуманітарний вантаж і автобуси для евакуації на зворотному шляху.

Гостомель – Буча – Михайлівка-Рубежівка – Шпитьки – Петрушки – Білогородка – Київ.

Козаровичі – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ.

Микуличі – Немішаєве – Березова – Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Мрія – Стоянка – Гореничі – Гнатівка – Білогородка – Київ.

Андріївка – Липівка – Макарів – Небилиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир. Для евакуації людей будуть направлені автобуси з Білої Церкви:

Макарів – Небилиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця Житомир.

Бородянка – Пісківка – Малин – Радомишль – Житомир.

Тростянець – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.

Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.

Лебедин – Штепівка – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.

Конотоп – Шевченкове – Хмелів – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.

Велика Писарівка – Охтирка – Хухра – Котельва – Полтава.

Краснопілля – Верхня Сироватка – Суми – Голубівка – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.

Люди будуть евакуюватися автобусами, які нададуть місцеві військово-цивільні адміністрації, а також на особистому транспорті. Верещук сподівається, що все мине вдало і росія дотримається зобов’язань щодо припинення вогню.

Агентство Телевидения Новости