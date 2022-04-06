Гуманітарні коридори на 6 квітня

● Маріуполя – Запоріжжя (на власному транспорті);

- Бердянськ – Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами);

● Токмак – Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами);

- Енергодар – Запоріжжя (на власному транспорті);

● Гуляйполе – Запоріжжя (на власному транспорті). Також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя з гуманітарною допомогою;

- Мелітополь – Запоріжжя (на власному транспорті). Також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя з гуманітарною допомогою;

● Сєвєродонецьк – Бахмут.

Місце зборів: проспект Хіміків, 28;

- З міста Лисичанськ до міста Бахмут.

Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324;

● З міста Попасна до міста Бахмут.

Місце зборів: вул. Первомайська, 42;

- З селища Гірське до міста Бахмут.

Місце зборів: вул. Гагаріна, 13;

● З міста Рубіжне до міста Бахмут.

Источник: telegram

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