Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:00
Просмотров: 118

Гуманітарні коридори на 6 квітня

● Маріуполя – Запоріжжя (на власному транспорті);

- Бердянськ – Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами);

● Токмак – Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами);

- Енергодар – Запоріжжя (на власному транспорті);

● Гуляйполе – Запоріжжя (на власному транспорті). Також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя з гуманітарною допомогою;

- Мелітополь – Запоріжжя (на власному транспорті). Також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя з гуманітарною допомогою;

● Сєвєродонецьк – Бахмут.

Місце зборів: проспект Хіміків, 28;

- З міста Лисичанськ до міста Бахмут.

Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324;

● З міста Попасна до міста Бахмут.

Місце зборів: вул. Первомайська, 42;

- З селища Гірське до міста Бахмут.

Місце зборів: вул. Гагаріна, 13;

● З міста Рубіжне до міста Бахмут.

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Изюме задержан предатель, который помог российским войскам захватить город
Сегодня 10:54    187
Преподавательницу Харьковского университета могут уволить за антиукраинскую позицию
Сегодня 10:43    195
Через вторгнення РФ в Україну загинули 167 дітей – ОГП
Сегодня 10:31    100
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.04
Сегодня 10:16    125
"Ваш президент обвиняется в совершении военных преступлений". Джонсон по-русски рассказал россиянам о событиях в Буче
Сегодня 09:50    175
Сумрачное Z-будущее народа-суицидника
Сегодня 09:38    225
Мародери: кадирівці вивозять сільгосптехніку до росії
Сегодня 09:14    220
Киберполиция рассказала об основных мошеннических «схемах» в условиях военного положения
Сегодня 08:54    218
Захід заморозив 60% російських резервів, але країну живить енергоімпорт ЄС
Сегодня 08:44    151
Війська РФ вночі знищили нафтобазу на Дніпропетровщині – ОВА
Сегодня 08:33    223
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 