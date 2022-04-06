Гуманітарні коридори на 6 квітня
● Маріуполя – Запоріжжя (на власному транспорті);
- Бердянськ – Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами);
● Токмак – Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами);
- Енергодар – Запоріжжя (на власному транспорті);
● Гуляйполе – Запоріжжя (на власному транспорті). Також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя з гуманітарною допомогою;
- Мелітополь – Запоріжжя (на власному транспорті). Також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя з гуманітарною допомогою;
● Сєвєродонецьк – Бахмут.
Місце зборів: проспект Хіміків, 28;
- З міста Лисичанськ до міста Бахмут.
Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324;
● З міста Попасна до міста Бахмут.
Місце зборів: вул. Первомайська, 42;
- З селища Гірське до міста Бахмут.
Місце зборів: вул. Гагаріна, 13;
● З міста Рубіжне до міста Бахмут.
Источник: telegram