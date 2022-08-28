Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:50
Просмотров: 99

ГУР МО України, СБУ та Національна поліція рекомендують паломникам-хасидам утриматися цього року від візиту до України на святкування Рош-ха-Шана

ГУР МО України, СБУ та Національна поліція рекомендують паломникам-хасидам утриматися цього року від візиту до України на святкування Рош-ха-Шана

Таке рішення прийняте спільно з правоохоронними структурами Ізраїля та іншими відповідальними органами української влади. Це пов’язано із високою ймовірністю ракетних обстрілів і дій російської сторони, спрямованих на дестабілізацію міжнаціональних відносин і завдання шкоди міжнародному іміджу України.

Правоохоронці ретельно перевіряють наявну інформацію, яка стосується можливих загроз для перебування паломників у нашій державі задля своєчасного комплексного реагування.

Наразі особливу увагу зосереджено на антитерористичній захищеності об’єктів паломництва і маршрутів пересування вірян. Для цього на постійній основі проводяться контрдиверсійні та антитерористичні заходи, посилено контроль за незаконним обігом зброї та небезпечних речовин, район паломництва та прилеглі території перебувають під цілодобовим відеонаглядом тощо.

Водночас попри усі заходи безпеки, росія може використати приїзд і масове скупчення паломників для влаштування провокацій.

Тож з огляду на вищезазначену інформацію просимо утриматися від поїздки до України.

Тільки так можливо мінімізувати наявні ризики для вірян у це важливе для єврейського народу свято.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Військові РФ, які дислокуються в Казахстані, відмовляються брати участь у війні проти України
Сегодня 08:41    19
Уряд дозволив виїжджати за кордон ще одній категорії військовозобов’язаних
Сегодня 08:20    67
"Укроборонпром" і Генштаб розробили програму розвитку дронів: як вона допоможе ЗСУ
Сегодня 08:08    70
Російські шпигуни стежили за навчаннями українських військових в Німеччині
Сегодня 07:56    91
Мінсоцполітики передано до Всесвітньої продовольчої програми ООН список на виплату допомоги понад 276 тисячам людей
Сегодня 07:45    86
10 хороших новин 27 серпня
Сегодня 07:36    83
СБУ повідомила про підозру ще 10 колаборантам на Донеччині й Луганщині
Сегодня 07:34    78
Оккупанты планируют установить в Мариуполе памятник Невскому
Сегодня 07:23    84
Оперативна інформація станом 06.00 28.08.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:16    108
Названо количество наемников чвк «Вагнер», воюющих на территории Украины
Сегодня 07:12    109
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 