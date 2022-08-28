ГУР МО України, СБУ та Національна поліція рекомендують паломникам-хасидам утриматися цього року від візиту до України на святкування Рош-ха-Шана

Таке рішення прийняте спільно з правоохоронними структурами Ізраїля та іншими відповідальними органами української влади. Це пов’язано із високою ймовірністю ракетних обстрілів і дій російської сторони, спрямованих на дестабілізацію міжнаціональних відносин і завдання шкоди міжнародному іміджу України.

Правоохоронці ретельно перевіряють наявну інформацію, яка стосується можливих загроз для перебування паломників у нашій державі задля своєчасного комплексного реагування.

Наразі особливу увагу зосереджено на антитерористичній захищеності об’єктів паломництва і маршрутів пересування вірян. Для цього на постійній основі проводяться контрдиверсійні та антитерористичні заходи, посилено контроль за незаконним обігом зброї та небезпечних речовин, район паломництва та прилеглі території перебувають під цілодобовим відеонаглядом тощо.

Водночас попри усі заходи безпеки, росія може використати приїзд і масове скупчення паломників для влаштування провокацій.

Тож з огляду на вищезазначену інформацію просимо утриматися від поїздки до України.

Тільки так можливо мінімізувати наявні ризики для вірян у це важливе для єврейського народу свято.

Джерело: gur.gov.ua

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