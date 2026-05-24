«Їх стане більше»: Румунія попередила НАТО про нову хвилю російських гібридних атак

росія готується посилити гібридну війну проти країн НАТО – і в Альянсі це вже перестають сприймати як окремі інциденти. Румунія офіційно попередила союзників, що кількість і масштаб російських атак найближчим часом лише зростатимуть, особливо в повітряному просторі НАТО.

Про це заявила міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою перед зустріччю глав МЗС НАТО у шведському Гельсінгборзі.

За словами румунської дипломатки, москва все активніше використовує диверсії, провокації в повітрі, кібератаки та приховані операції на морі і суходолі.

«Ми оцінюємо, що кількість та інтенсивність гібридних загроз, особливо з боку росії, у повітряному просторі союзників зростатиме», – заявила Цою.

У Бухаресті вважають, що кремль фактично перевіряє межі реакції Альянсу – наскільки далеко можна зайти без прямої військової відповіді НАТО.

За словами глави МЗС, протягом останнього місяця Румунія разом із понад десятьма країнами НАТО працювала над новими механізмами спільної відповіді на гібридні атаки.

У жовтні в Бухаресті планують провести великий міжнародний симпозіум, присвячений гібридним операціям – зустріч експертів і представників союзників, присвячену саме боротьбі з російськими операціями в «сірій зоні».

російська «невидима війна загострюється. Останні місяці Європа часто стикається з дивними інцидентами – пошкодженням кабелів у Балтійському морі, підозрілими пожежами, кібератаками та провокаціями з безпілотниками.

Окрему тривогу викликали випадки, коли українські дрони через російський вплив засобами РЕБ змінювали маршрут і потрапляли в повітряний простір країн Балтії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга раніше заявляв, що росія навмисно перенаправляла українські БпЛА засобами електронної боротьби, підтвердили розслідування.

Румунія зараз – одна з ключових країн східного флангу НАТО. Вона має понад 650 км кордону з Україною та регулярно стикається з наслідками війни, такими, як падіння уламків дронів і порушення повітряного простору.

Оана Цою окремо наголосила, що американська військова присутність у Європі залишається критично важливою.

«Існує постійна потреба у присутності США на європейській території», – підкреслила вона.

Джерело: mind.ua

