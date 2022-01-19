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“Хай ворог знає – протитанкових засобів в Україні вистачить на всіх” - ГУР

“Хай ворог знає – протитанкових засобів в Україні вистачить на всіх” - ГУР

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО, який є вищим військовим органом Альянсу

Сам факт запрошення до участі в цій зустрічі українського Головнокомандувача є показовим: для Альянсу, як і для кожної з країн-союзниць зовсім не байдуже, що відбувається зараз унаслідок російського військового нарощування навколо України та на її тимчасово окупованих територіях.

Про що йшла мова під час засідання Військового комітету НАТО, на яку допомогу від Альянсу Україна може розраховувати у випадку широкомасштабної російської агресії, про готовність Збройних Сил України реагувати на божевільні кремлівські сценарії – генерал-лейтенант Валерій Залужний розповів Укрінформу за підсумками цієї зустрічі у Брюсселі.

Детальніше з інтерв’ю Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенанта Валерія Залужного можна ознайомитися за посиланням.

Источник: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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