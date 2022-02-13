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«Харьков будет защищен. сил и средств более чем достаточно», – секретарь СНБО

«Харьков будет защищен. сил и средств более чем достаточно», – секретарь СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал об обороне Харькова в случае, если Россия нарушит границу с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности Украины прокомментировал слухи о возможном вторжении войск Российской Федерации на территорию Харьковской области. По словам Данилова, в случае нарушения россиянами украинской границы, силы обороны готовы дать достойный отпор агрессору. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на комментарий секретаря СНБО.

«Я могу сказать, что Харьков будет защищен. И это будет обязательно, в случае, как вы говорите, русского нашествия. Мне только не понятно, почему россиянам нужны те хлопоты под названием "наша страна"? Поверьте, мы никому ничего отдавать не будем. Нам чужое не нужно, но свое мы отдавать не будем. И они это очень хорошо знают. Они знакомы с позицией наших граждан, что мы будем воевать за свое. Еще раз подчеркиваю: мы находимся на своей земле, мы не забираем территорию Российской Федерации. Мы за все время существования нашей страны ни на кого ни разу не нападали, но свое мы никому отдавать не будем», - подчеркнул Данилов.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Автор: Дмитрий Коган

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