Харьков готовится ко дню памяти жертв Холокоста

Мероприятия к Международному дню памяти жертв Холокоста проходят, начиная с 20 января, на мемориале «Дробицкий Яр».

Как сообщили в Департаменте культуры, в эти дни проводятся траурные церемонии, экскурсии, уроки толерантности для учащихся, студентов и курсантов. Присоединиться к мероприятиям и почтить память погибших могут все желающие. Для учащихся за 10 дней до экскурсии можно заказать бесплатный транспорт на сайте КП «Мемориальный парк «Дробицкий Яр».

«Человечество не должно забывать, что нацистские лагеря смерти начинались с ненависти, предрассудков и антисемитизма. Память о Холокосте необходима, чтобы наши дети никогда не были жертвами или равнодушными наблюдателями проявлений вражды», - подчеркнули в департаменте.

Мемориальный комплекс «Дробицкий Яр» является местом сохранения памяти и символом Холокоста в Харькове. В годы оккупации в 1941-1942 гг. в Дробицком яру было казнено, по разным данным, от 15 до 30 тыс. мирных жителей города.

Также в Харькове есть Мемориал жертвам Холокоста на месте еврейского гетто периода фашистской оккупации, расположенный на пересечении пр. Московского с ул. Двенадцатого апреля. Мемориал был построен в 2001 году и содержит памятный знак «Стена Скорби», камень-памятник «Праведник мира» и памятный камень «Обращение к потомкам».

Для справки. Международный день памяти жертв Холокоста отмечается в мире 27 января. Украина чтит жертв трагедии на государственном уровне с 2012 года.

Холокост (на иврите «Шоа») - это термин, которым определена жестокая политика преследования и массового истребления евреев нацистами во время Второй мировой войны. Генеральная ассамблея ООН 1 ноября 2005 года приняла Резолюцию №60/7, в которой говорится, что «Холокост, приведший к уничтожению одной трети евреев и несчетного числа представителей других национальностей, будет всегда служить всем людям предостережением об опасностях, которые таят в себе ненависть, фанатизм, расизм и предубеждения...». Именно этот документ объявил Днем памяти жертв Холокоста 27 января. В этот день в 1945 году войска 1-го Украинского фронта вошли в нацистский лагерь смерти Освенцим (Аушвиц), ставший символом нацистских преступлений.

В 2020 году День памяти жертв Холокоста посвящен 75-летию освобождения узников концлагеря Освенцим.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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