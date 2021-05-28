Харьков и Днепр - примеры для Кличко: замглавы ОП Тимошенко предложили подучить мэра столицы

В Днепре во время форума UkraineInvest Talks: Dnipro журналисты предложили заместителю руководителя Офиса Президента, координатору программы Владимира Зеленского «Большая стройка» Кириллу Тимошенко провести отдельный курс обучения управлению столицей для действующего мэра Киева Виталия Кличко. В качестве положительных примеров они порекомендовали использовать опыт Харькова и Днепра, пишет glavnoe.ua.

«У Кличко действительно есть две проблемы: понятное и быстрое развитие Киева (в первую очередь, инфраструктурное, хотя не только) и вопрос коррупции в местной власти. Этим вторым вопросом сейчас занимаются правоохранительные органы, а мы в Офисе президента и Кабинете министров смотрим, чем все это закончится», - сказал замглавы ОП.

После того, как этот вопрос будет решен, государственная власть сможет решить, что нужно сделать, чтобы начать более динамичное и качественное развитие Киева.

Для ускорения этого процесса журналисты обратились к замглавы ОП с предложением о проведении специального форума для Кличко под эгидой Офиса Президента и разобрать уже имеющиеся положительные примеры Харькова и Днепра.

Об успехах городских властей Харькова, напоминает издание, Тимошенко уже недавно говорил в ходе Международного форума по развитию городской инфраструктуры, проходившего в апреле. В частности, отдельно были отмечены успехи городских властей в реализации больших проектов с участием государства.

«В Харькове есть свои большие проекты — зоопарк, развитие медицины. Многие проекты реализуются на условиях софинансирования с местной властью. Как я знаю, реконструкция приемных отделений больниц находится на финальном этапе. Также есть проект City Express, который сейчас находится на этапе предпроектирования с городом Харьковом. Возможности есть, ведь государство вкладывает в инфраструктуру. Наша задача — восстановить ее и поддерживать в дальнейшем», — сказал Тимошенко.

Напомним, недавно Кирилл Тимошенко сообщил, что в рамках проекта Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» в Киеве будет создан современный урбан-парк с многочисленными зонами для бесплатного занятия спортом и уличными культурами.

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