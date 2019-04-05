Харьков посетила делегация долгосрочных наблюдателей ENEMO

Заместитель председателя ХОГА Александр Скакун встретился с делегацией долгосрочных наблюдателей ENEMO.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

Стороны обсудили проведение первого тура очередных выборов Президента Украины и подготовку ко второму.

«Харьковская ОГА благодаря четкому взаимодействию со Службой безопасности Украины, прокуратурой, Национальной полицией и другими правоохранительными органами, по моему мнению, смогла провести на территории Харькова и всей области демократические выборы», — сказал Александр Скакун.

По его словам, в регионе за время предвыборного периода и дня выборов поступило 305 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Итогом их рассмотрения стало открытие 20 уголовных дел. Александр Скакун отметил, что в перечень вошли также и дела, касающиеся нанесения легких телесных повреждений агитаторам, и хотя к нарушениям избирательного процесса они не относятся, их также внесли в перечень.

«Сейчас мы продолжаем подготовку ко второму туру выборов Президента Украины, который состоится 21 апреля. Особый акцент мы делаем на демократичность, прозрачность избирательного процесса», — отметил Александр Скакун.

Долгосрочный наблюдатель за выборами Президента Украины от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами ENEMO Нана Девидзе поблагодарила областные власти за организацию избирательного процесса, который, по мнению организации ENEMO, прошел прозрачно и демократично.

«Мы чувствовали себя очень безопасно на территории Харьковского региона, нашей работе не препятствовали», — сказала Нана Девидзе.

По словам наблюдателя Уладзимира Краучанки, первый тур очередных выборов Президента Украины был организован на высоком уровне.

«Я был наблюдателем в 2010, 2014 годах и хочу сказать, что последние выборы — самые демократичные из всех, которые я видел в Украине», — отметил Уладзимир Краучанка.

Источник: sprotyv.info

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