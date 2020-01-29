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Харьков потратит 700 тысяч гривен на новые лавочки

Харьков потратит 700 тысяч гривен на новые лавочки

Департамент жилищного хозяйства Харьковского горсовета объявил тендер на закупку 200 лавочек на 700 тыс. грн. Информация о тендере размещена 8 января на сайте публичных закупок Prozorro. Тендер состоится сегодня, 29 января.

Лавочки должны купить до 20 февраля. В комплектацию войдут каркасы скамеек, ножки, подлокотники, закладные детали из арматуры и металлические детали, покрашенные антикоррозийной краской в два слоя. Сиденья будущих лавок будут изготовлены из бруса, покрашенного влагоустойчивой краской. Крепления также будут из деревянного бруса. Согласно условиям тендера, лавочки должны забетонировать, а территорию рядом убрать после монтажных работ. 

Сумма включает транспортные расходы на доставку лавочек, стоимость материалов и расходы на оплату работы сотрудников, которые будут монтировать лавочки, и подготовку территорий под установку лавочек по адресам.

Агентство Телевидения Новости

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