Харьков потратит 700 тысяч гривен на новые лавочки

Департамент жилищного хозяйства Харьковского горсовета объявил тендер на закупку 200 лавочек на 700 тыс. грн. Информация о тендере размещена 8 января на сайте публичных закупок Prozorro. Тендер состоится сегодня, 29 января.

Лавочки должны купить до 20 февраля. В комплектацию войдут каркасы скамеек, ножки, подлокотники, закладные детали из арматуры и металлические детали, покрашенные антикоррозийной краской в два слоя. Сиденья будущих лавок будут изготовлены из бруса, покрашенного влагоустойчивой краской. Крепления также будут из деревянного бруса. Согласно условиям тендера, лавочки должны забетонировать, а территорию рядом убрать после монтажных работ.

Сумма включает транспортные расходы на доставку лавочек, стоимость материалов и расходы на оплату работы сотрудников, которые будут монтировать лавочки, и подготовку территорий под установку лавочек по адресам.

Агентство Телевидения Новости